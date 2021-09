[아시아경제 이현주 기자] 민간 고용정보 처리업체 ADP는 1일(현지시간) 8월 민간고용이 37만4000명 증가했다고 발표했다.

예상치 61만3000명의 반토막 수준이지만 전달 32만6000명에 비해 소폭 늘었다.

