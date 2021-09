여수 도서민, “1,000원이면 섬 어디든 간다”

도서민 1,000원 요금제 여수 전 구간 확대 시행

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 ] 전남 여수시가 9월 1일부터 여객선 9개 항로 196개 전 구간에 도서민 1,000원 요금제를 시행한다.

시에 따르면 1,000원 요금제가 시행되면 도서민들은 여객선을 운항거리에 관계없이 1,000원만 부담하면 이용할 수 있다.

지난 8월 생활항로 구간인 8,340원 미만 구간만 1,000원 요금제를 시행했으나, 시민 호응이 높아 전 구간으로 확대하게 되었다.

현재 도서민은 여객선 운임 8,340원 미만 구간은 1000원, 8,340원~3만 원은 5000원, 3만 원~5만 원 6000원, 5만 원 초과는 7,000원을 부담하고 있다.

9월 1일부터는 육지를 기준으로 가장 멀리 떨어진 여수~거문도 간을 이용하는 도서민도 1,000원 단일요금제 혜택을 받게 됐다.

도서민 1,000원 여객선 운임지원은 전남도가 30%, 여수시가 70%를 지원한다.

여수시는 전 구간 1,000원 요금제 지원율이 상향 조정될 수 있도록 전라남도에 지속 건의할 방침이다.

여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr