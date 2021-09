SCMP "미국의 中수출통제 품목 42%가 과학장비"

[아시아경제 조유진 기자] 미국의 중국 수출제한 품목 중 40% 이상이 과학장비로, 중국 과학자들이 미국의 수출통제로 인한 장비 부족에 어려움을 겪고 있다는 연구결과가 나왔다.

1일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 연구원들과 인공지능 분석을 인용해 2018년 미중 무역 전쟁이 시작된 후 지난해 12월까지 미국의 중국에 대한 수출 제한품목이 4500개 이상으로 늘어났으며, 이 중 1900개(42%)가 과학장비라고 전했다.

과학장비 중에서도 실험실에서 사용하는 정밀한 분석·측정 기구가 대부분으로, 그외 컴퓨터 칩 디자인과 개발에 관련된 연구 기구와 레이저 관련 장비 등도 포함됐다.

과거에는 중국의 군사 연구에 사용될 수 있다는 이유로 특정 장비에 대한 중국의 접근이 제한됐지만, 무역전쟁이 시작된 후 중국의 기초 연구와 고급 제조 분야도 미국의 수출 제한 정책의 타깃이 됐다.

중국과학원 국가과학도서관의 왕쉐자오 교수와 동료들은 지난달 25일 중국 과학전문지 '월드 사이-테크 R&D'에 발표한 논문에서 "미국 정부는 과학 연구와 산업 제조에서 중국의 발전을 억제하기 위해 일부 떠오르는 기술과 기초 기술에 대한 중국의 접근을 제한하려 한다"고 전했다.

그러면서 "이에 대응해 중국은 러시아, 프랑스, 독일, 그리고 다른 나라로부터 수입을 다변화하는 대안책을 마련하고 있다"고 덧붙였다.

SCMP는 "과학 장비는 중국에서 만들어지지 않는 몇 안되는 제품 중 하나"라며 "세계 톱 20 과학장비 공급업체 중 중국 업체는 없다"고 설명했다. 중국 정부 자료에 따르면 최근 몇년간 중국의 연구 인프라 투자의 약 60%는 해외 과학 장비 구입에 사용됐다.

안후이성 허페이의 한 물리학자는 자신의 연구소에서 주문한 미국산 장비에 대한 미 당국 허가가 떨어지기를 2년간 기다리고 있다고 밝혔다. 그는 다른 공급업자를 물색해보고자 했지만 여의치 않다고 덧붙였다.

SCMP는 2019년 말 기준 중국에는 4000개 이상의 과학 장비 제조업체가 있으나 대부분이 중저가 제품을 생산하고 있다고 전했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr