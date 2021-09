SK, 최태원 취임 후 반도체·배터리·바이오로 퀀텀 점프

최태원 취임 23주년…매출 3.8배, 자산 7배 성장

에너지·정보통신→반도체·바이오·배터리

ESG 부상 전 '사회적 가치' 경영 철학 강조

10월 CEO 세미나, 포스트 코로나 전략 고민

[아시아경제 황윤주 기자] SK그룹이 반도체, 배터리, 바이오 등 신성장동력을 중심으로 퀀텀 점프를 준비 중이다. SK그룹의 위상이 커진 배경에는 최태원 SK그룹 회장의 리더십과 통찰력이 큰 역할을 했다는 평가가 나온다.

SK그룹은 지난 1일 최 회장 23주년 기념식을 치르지 않고 조용히 지냈다. 현재 내달 그룹 CEO 세미나를 앞두고 포스트 코로나 경영 구상에 몰두하는 것으로 알려졌다.

올해 CEO 세미나를 앞두고 최 회장의 경영 행보가 회자되고 있다. 최 회장은 1998년 선경그룹(현 SK그룹) 설립자인 최종현 전 회장이 타계하자 만 37세의 나이로 그룹 총수가 됐다. 취임 당시 외환위기를 맞이하며 녹록치 않은 환경에서 그룹을 이끌어야 했다. 그는 "취임 당시 외환위기가 닥쳤고 경영 상황이 어려웠던 시기였다. 살아남아야 한다는 생각이었다"고 회상한 적이 있다.

2003년 시작된 소버린펀드와 경영권 분쟁으로 그룹 이사직 사퇴 위기에 몰렸으나 2005년 주요 주주와 외국인 주주의 지지를 받으며 경영권 방어에 성공했다. 최 회장은 10년간 그룹의 내실을 다진 뒤 SK그룹 성장 전략의 핵심인 굵직한 인수합병(M&A)과 '사회적 가치'라는 경영 철학으로 재계에서 또 한 번 주목 받는다.

최 회장 취임 후 가장 크게 달라진 것은 SK그룹의 사업 포트폴리오이다. 최 회장 취임 전 SK그룹은 에너지와 통신사업 두 축을 중심으로 재계 5위까지 성장했다. 2012년 SK하이닉스, 2016년 SK머티리얼즈, 2017년 SK실트론, 2020년 인텔 낸드 사업 등 반도체 사업을 잇따라 인수하며 그룹의 외연을 넓혔다.

최 회장은 그룹 임원 전체가 SK하이닉스 인수를 반대하자 "재무적으로만 보면 인수가 불리하지만 최고경영자(CEO)는 실무자들과 달리 멀리 내다 봐야 한다"며 "한국 기업이 반도체 세컨드티어 자리도 차지해야 삼성이 반도체 시장에서 톱티어 지위를 유지하고, 한국 반도체가 세계 시장을 지배한다"고 설득한 일화는 유명하다.

배터리 중심의 친환경 에너지 사업 전략도 완성차업계의 전기·수소차 전환과 맞물리며 주목을 받고 있다. SK이노베이션은 정유 사업이 주력이었으나 배터리 사업에 공격적인 투자를 단행하며 글로벌 배터리 기업 중 가장 빠른 성장을 보이고 있다. 미·중 갈등 속에서 반도체와 배터리 산업의 밸류체인이 중요한 안보 사업으로 떠오르면서 미래를 내다보는 통찰력이 통했다는 평가가 나온다.

특히 고(故) 최종현 회장이 시작한 바이오 사업은 최 회장의 육성 의지 덕분에 빛을 보고 있다. 신약 개발이 최소 10년이 걸리는 점을 감안하면 경영진의 의지가 없으면 사업을 지속하는 것이 불가능한 영역이다. 최 회장은 경영권 위기 상황에서도 바이오 사업 육성과 투자를 지속했다. SK바이오팜은 국내 최초로 미국 FDA 승인을 받은 신약을 개발하는 등 큰 성과를 냈다. 코로나19 이후 백신 생산과 치료제 개발이 국가 차원에서 중요한 의제로 떠오르면서 SK는 반도체, 배터리, 바이오까지 핵심 산업을 모두 영위하는 그룹이 됐다.

최 회장은 올해 3월 대기업그룹 총수 최초로 대한상공회의소 회장에 취임했다. 2014년 '새로운 모색, 사회적 기업'이라는 책을 통해 꾸준히 경제적 이익과 사회적 가치를 함께 추구해야 한다고 강조한 그가 적임자라는 재계의 공감대 때문이다.

최 회장은 김승연 회장은 40년의 도약을 발판 삼아 앞으로 항공·우주와 미래 모빌리티, 친환경 에너지 등 신사업 육성에 전념할 계획이다.

한편, SK그룹은 최 회장 취임 당시 매출액 37조원에서 현재 139조원으로 3.8배 성장했으며, 자산은 34조원에서 239조원으로 7배 성장했다. 재계 순위도 5위에서 3위로 뛰었다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr