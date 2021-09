NH농협생명, 부모님께 선물하는 1만원대 '부모님안전보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 개인정보 없어도 부모님의 보장보험을 가입할 수 있는 '효밍아웃NH부모님안전보험'을 출시했다고 1일 밝혔다.

온라인 채널 전용 상품으로 피보험자인 부모님의 성명, 주민번호, 직업 등 개인정보를 입력하지 않고 가입 가능하다. 가입나이 제한이 없고, 가입심사도 생략해 기존 상품 대비 편리하게 이용할 수 있다. 또 가입완료 후 부모님께 전달할 모바일 선물카드를 기능을 통해 간단한 메시지도 발송할 수 있다.

일상 속 갑작스럽게 일어날 수 있는 사고에 대비해 ▲재해골절치료급여금 20만원 ▲깁스치료급여금 5만원 ▲강력범죄·폭력사고 위로금 300만원 ▲아나필락시스쇼크 진단비 200만원을 보장한다.

한 번 보험료를 납입하면 1년 간 보장받을 수 있으며, 보험료는 연령과 무관하게 아버지 1만1300원, 어머니 9600원이다. 신상품 출시를 기념해 가입자에게 납입보험료의 10%를 NH포인트로 제공하는 이벤트를 진행한다.

