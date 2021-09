2149개 상장사 '성별 임금 격차' 36%에 달해…근속연수도 '8.2년' vs '12.2년'

2020년 상장법인 근로자 1인당 평균 임금 성별격차 35.9%…2019년 대비 0.8포인트↓

공공기관 근로자 1인당 평균 임금 성별격차는 27.8%

[아시아경제 임철영 기자] 지난해 2149개 상장법인의 남녀 1인당 평균임금 격차가 36%에 달하는 것으로 나타났다. 전년 대비 격차는 다소 감소했으나 여전히 큰 차이를 보이고 있다.

1일 여성가족부는 양성평등주간 중 하루를 ‘양성평등 임금의 날’로 하고 성별 임금 통계 등을 공표하도록 한 양성평등기본법개정에 따라 처음으로 올해 양성평등주간 중 목요일을 ‘양성평등 임금의 날’로 정하고 상장법인과 공공기관 근로자의 성별임금격차 조사 결과를 발표했다.

이번 조사는 ‘전자공시시스템’에 2020년 사업보고서를 제출한 상장기업 및 ‘공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)’에 공개된 개별 공공기관의 성별임금 관련 정보를 전수 조사하는 방식으로 진행됐다. 조사 결과 상장법인 전체의 남성 1인당 평균임금은 7980만 원, 여성 1인당 평균임금은 5110만 원으로 상장법인 근로자 1인당 평균임금의 성별격차는 35.9%에 달했다. 임금격차는 2019년 36.7%보다 0.8%포인트 감소했다.

전체 상장기업의 남성 평균 근속연수는 12.2년, 여성 평균 근속연수는 8.2년으로 성별 근속연수 격차는 32.6%였다. 2019년 35.2%였던 근속연수 격차는 지난해 32.6%로 다소 줄었다. 성별 근속연수 격차가 큰 구간일수록 해당 구간의 기업 내 근로자의 성별임금격차도 컸다.

여가부는 "성별 근속연수 격차와 성별 임금격차와의 관계를 분석한 결과 성별 근속연수 격차가 클수록 성별임금격차가 높은 상관관계가 있는 것으로 나타났다"면서 "일부 개별 기업별로는 성별 근속연수 격차가 평균보다 낮아도 성별 임금격차는 평균보다 높은 경우도 나타났는데 임금이 근속연수 외에 직급과 근로형태 등 다양한 변인들의 결과이기 때문인 것으로 보인다"고 설명했다.

남녀 근로자 모두 1인당 평균 임금이 가장 높은 금융·보험업으로 격차는 41.4%에 달했다. 전체 성별임금 격차인 35.9%보다 크게 높은 수준이다. 여가부는 "금융·보험업의 경우 성별 임금격차와 상관관계가 있는 성별 근속연수 격차는 10.1%로 오히려 낮은 수준으로 나타나 성별 근속연수 격차보다 낮은 여성 대표성 등이 성별 임금격차에 영향을 미치는 것으로 추정된다"고 분석했다.

성별 임금 격차가 가장 큰 산업은 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(48.5%)으로 남성 근로자의 평균 근속연수는 8.6년, 여성 근로자의 근속연수는 3.9년으로 조사됐다. 성별 근속연수격차(54.7%)도 전체 산업 중 가장 컸다. 성별 임금 격차가 가장 작은 산업은 예술·스포츠·여가관련 서비스업(22.5%), 전기·가스·증기·공기조절 공급업(22.5%)으로 두 산업 모두 성별 근속연수 격차가 각각 7.6%, 19.7%로 전체 산업 대비 작았다.

한편 지난해 성별 임금 현황을 공시한 369개 공공기관의 근로자 1인당 평균임금의 성별격차를 조사한 결과 공공기관 전체의 남성 1인당 평균임금은 7760만 원, 여성 1인당 평균임금은 5610만 원으로 27.8%로 조사됐다. 2019년 28.6% 대비해서는 0.8%포인트 감소했다.

정영애 여성가족부 장관은 “성별임금격차 해소를 위해서는 결국 고용시장으로의 진입과 유리천장 해소, 성별 업종분리, 고용 형태 등 노동시장에서의 전반적인 성격차 해소가 이뤄져야 한다”면서 “여성가족부는 재직여성의 경력단절 예방과 고용 유지를 위한 정책을 강화해나가고 기업 내 성별 다양성 제고 등 노동시장에서의 성격차 해소를 위해 노력하겠다”고 말했다.

