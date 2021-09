노사 공동으로 부산시 남구보건소에 건강물품 전달

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 노사 공동으로 1일 부산시 남구보건소에서 코로나19 보건인력을 응원하기 위해 약 500만원 상당의 건강 물품을 전달했다고 밝혔다.

정윤모 기보 이사장은 "무더위 속에서도 코로나19 방역의 최일선에서 고생하는 남구보건소 의료진과 자원봉사자들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 했다. 채수은 기보 노조위원장도 "기보는 앞으로도 코로나19 극복을 위해 지역사회에 지속적인 관심을 가지고 나눔 활동을 이어 나가겠다"고 밝혔다.

기보는 코로나19 장기화로 인한 사회적 고통을 분담하기 위해 기보 임직원의 급여 반납금, 기관 경비 절감분, 노동조합 사회공헌활동비 등을 재원으로 코로나19 특별위기지역 긴급구호품 전달 등 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

