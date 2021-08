신라면세점, 재고 면세품 판매 다각화…쿠팡 이어 삼성물산 패션몰 입점

[아시아경제 김유리 기자] 신라면세점이 '쿠팡'에 이어 삼성물산 공식 패션몰인 'SSF샵'에서도 재고 면세품 판매를 시작한다.

신라면세점은 1일 재고 면세품 판매 채널을 SSF샵까지 넓히며 판매 채널 다각화에 나선다고 밝혔다.

신라면세점은 "주요 고객층인 MZ세대(밀레니얼+Z세대)의 접근성과 편의성을 위해 쿠팡에 이어 SSF샵까지 판매 채널을 확대하게 됐다"고 설명했다. 신라면세점은 SSF샵을 통해 총 21여개 브랜드 950여종 재고 면세품을 판매한다. 몽블랑, 보테가 베네타, 오리스, 페라가모, 지방시, 발렌시아가를 비롯해 명품 패션·시계·패션잡화 브랜드의 인기 상품들을 선보인다. 대표적인 상품으로는 ▲몽블랑 카드홀더 ▲페라가모 남성 클러치백 ▲지방시 판도라 미디엄백 ▲구찌 아이웨어 선글라스 등이 있다. 가격은 재고 면세품 정상가 대비 최대 79% 할인된 수준이다. SSF샵의 재고 면세품 상품 구성은 점차 늘려나갈 계획이다.

해외 출국하지 않고도 SSF샵에서 '신라면세점'으로 검색하면 신라면세점의 재고 면세품을 만날 수 있다. 상품은 수입통관 절차를 거쳐 고객에게 배송된다. 판매하는 모든 상품은 관세청의 국내 판매 허용 정책에 따라 판매되는 신라면세점의 정식 상품으로 출국예정이 없는 이들도 구매할 수 있다.

신라면세점은 자체 채널 '신라트립'에서만 판매해온 재고 면세품을 지난달 첫 외부 채널인 쿠팡에서도 판매하기 시작했다. 쿠팡에서 인기 있는 신라면세점의 브랜드는 발리, 페라가모, 투미, 마이클코어스, 해밀턴 등으로 패션잡화 품목들이다.

신라면세점 관계자는 "SSF샵은 국내외 프리미엄 브랜드로 구성된 온라인몰로 주 고객층이 신라면세점과 일치해 쿠팡에 이어 신규 판매 채널로 확대했다"며 "신라면세점의 주요 고객인 MZ세대의 쇼핑 편의성을 높이기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

