MBC 노조 사과 요구에 이준석 "언론의 자유 위한 선택...죄송하다"

이준석 "민주당 언론중재법 강행처리 의지 강해 국회 비울 수 없었다"

[아시아경제 윤슬기 기자] 이준석 국민의힘 대표가 MBC '100 토론' 방송에 급작스럽게 불참을 결정한 것에 대해 공개 사과했다.

이 대표는 31일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "MBC 노조의 사과 요구에 답하고자 한다"라며 "어제 야당 대표 이준석은 '백 분 토론'과 '무제한 토론(필리버스터)" 중에 하나를 선택해야하는 상황이었다. 나는 당연히 강행처리에 저항하는 우리 당 의원님들의 무제한 토론보다 백분토론을 통해 문제를 해결하고 싶었다"라고 설명했다.

이어 이 대표는 "나는 어제 오후 이른 시점부터 '민주당이 (언론중재법) 강행처리 시 불참하겠다'는 의사를 공개적으로 표명했다"라며 "40분 전 불참 통보를 한 것이 아닐뿐더러 주기적으로 연락한 백분토론 제작진에게 '오늘 국회 상황상 참석이 어렵다'는 답변을 계속했지만, 마지막까지도 상황을 예의주시하면서 토론을 준비했다"라고 밝혔다.

이 대표는 100분 토론 제작진들이 자신과 송영길 더불어민주당 대표에게 출연 제의를 한 것에 대해 "입법 전에 국민들에게 양당의 입장을 상세히 알리고 국민의 판단을 돕자는 취지였을 것"이라면서도 "그러나 민주당이 공언했던 대로 어제 처리를 진행했다면 백분토론 자체가 희화화될 수 밖에 없었던 상황이었다"라고 덧붙였다.

그러면서 이 대표는 "토론을 하자 해놓고 그 진행 중에 법안을 강행처리하는 것은 경우에 맞지도 않고 민주당은 명백히 토론 진행 중에 강행처리가 없다는 입장을 밝혔어야 한다"라고 지적했다.

이 대표는 "(언론중재법) 잠정합의안이 나오기 전까지 민주당 내 분위기는 강경파가 주도하고 있었고, 결국 합의안이 나온 이후에는 민주당의 김승원 의원이 합의에 역할을 한 박병석 국회의장에게 GSGG라는 표현을 할 정도로 강행처리에 대한 의지가 강했다"라며 "그 와중에 내가 국회 현장을 비울 수는 없었다"라고 방송에 불참하게 된 경위를 설명했다.

끝으로 그는 "내가 방송을 10년 가까이 하면서 방송사의 많은 분께 불편을 끼쳐가면서까지 방송 참석을 거절한 것은 처음"이라며 "무리한 입법을 강행한 여당과 청와대를 규탄한다. 시청자 및 방송사와의 약속을 오롯이 지키지 못한 것에 대해서 매우 죄송하게 생각한다. 헌법상 가치인 언론의 자유를 지키기 위한 선택이었음을 해량 바란다"라고 말했다.

한편 MBC 노조는 31일 성명을 내고 "이 대표는 전날 생방송을 단 40여 분 앞두고 토론에 출연하지 않겠다고 제작진에 최종 통보했다"라며 "심지어 방송 공백에 대해 '동물의 왕국'이나 틀면 된다고 답했다. 거대 공당의 대표가 수백만 시청자와의 약속을 얼마나 하찮게 여기고 있는지 적나라하게 보여주는 대목"이라고 비판했다.

