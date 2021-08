10년 키워준 친할머니 살해한 10대 형제 구속…"도주·증거 인멸 우려"

[아시아경제 이민지 기자] 10년 가까이 키워준 친할머니를 살해한 대구 10대 형제가 구속됐다.

31일 대구지법 서부지원 허영구 부장판사는 존속살인 혐의를 받는 이 모(18) 군과 동생(16) 등 2명에 대해 "도주와 증거 인멸 우려가 있으며, 소년으로서 구속할 부득이한 사유가 있다"고 구속 영장을 발부했다.

형제는 이날 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받았다. 이들은 법원을 오가며 쏟아진 취재진 질문에는 묵묵부답으로 일관했다. 경찰 관계자는 "피의자들이 구속됨에 따라 빠진 부분이 있는지 추가로 살펴보며 수사하겠다"고 말했다.

숨진 할머니에 대한 부검은 이날 오전 실시됐다. 경찰 관계자에 따르면 사인은 기존에 알려진 대로 다발성 자상에 의한 과다 출혈인 것으로 전해졌다.

형제는 전일 0시 10분쯤 서구 비산동의 한 주택에서 흉기로 70대 친할머니의 얼굴과 머리, 어깨, 팔 등을 30회 이상 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. 대구 서부경찰서는 현장에서 이 모 군과 동생을 긴급체포해 조사했다. 이 모 군은 경찰에 “할머니가 잔소리를 많이 하고 심부름을 시켜 짜증 났다”며 “동생과 함께 할머니를 살해하려고 계획했었다”고 진술한 것으로 알려졌다.

