[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도의회 최영규 의원(익산4)이 더불어민주당 중앙당 대외협력위원회 부위원장에 임명됐다.

대외협력위원회는 시민사회단체 및 각계 주요 인사와의 교류·협력 업무를 담당하며, 당과 당 바깥을 연결하는 통로와 교량의 역할을 하는 당내기구다.

최영규 의원은 “주어진 책무 안에서 민주당의 외연을 넓히기 위해 우리 사회 곳곳에서 일어나는 변화의 목소리에 귀 기울이고 시민, 관련단체 등과 활발히 소통하여 노동자, 소상공인 등 각 사회 구성원이 필요로 하는 제도를 만드는데 가교역할을 충실히 하겠다”고 밝혔다.

최영규 의원은 제11대 전라북도의회 전반기 교육위원회 위원장을 역임했고, 후반기에는 문화건설안전위원회 위원으로 활동 하고 있다.

또한 내년 지방선거에서 익산시장에 출마할 예정이다.

