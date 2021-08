은행 LCR 완화 재연장 기로에…변수는 금리인상(종합)

"기준금리 인상 첫 발 뗀 만큼 LCR 정상화 단계 밟을 수도"

[아시아경제 박선미 기자] 다음달 말 종료 예정인 은행권 유동성커버리지비율(LCR) 완화 조치가 재연장 기로에 서 있다. 코로나19 재확산으로 인한 소상공인 만기연장·이자상환 유예 조치가 추가 연장될 경우 은행권 LCR 완화 조치도 재연장 될 가능성이 크다는 게 시장의 관측이다. 다만, 시중에 풀린 과도한 유동성을 거둬들이기 위한 기준금리 인상이 첫 발을 내딘 만큼 바로 정상화 단계를 밟을 가능성도 조심스레 제기된다.

31일 금융업계에 따르면 2분기 말 기준 4대 시중은행의 LCR은 90% 안팎을 기록 중이다. 신한이 88.97%로 가장 낮고 ▲우리(90.05%) ▲KB국민(90.95%) ▲하나(91.27%) 순이다. 2019년만 해도 4대은행 LCR은 ▲신한(106.1%) ▲우리(107.2%) ▲KB국민(105.8%) ▲하나(107.1%) 등 모두 100%를 넘었다.

하지만 지난해 4월 금융당국이 ‘코로나19 대응을 위한 금융규제 유연화 방안’을 통해 LCR 규제 수준을 기존 100%에서 85%로 완화했고, 2차례 완화 조치의 연장을 거치면서 지금은 90% 안팎에서 머무르고 있다. LCR 이란 위기상황에서 은행이 1개월을 견딜 수 있는 충분한 유동성자산을 보유하고 있는지를 측정하는 지표다. 100%를 기준으로 비율이 높을수록 우량하고 낮을수록 위기에 취약하다는 뜻이 된다. LCR이 낮다는 건 그만큼 대출 여력이 축소됐다는 것을 의미하기도 한다.

LCR이 기준점을 넘지 못하면 은행은 은행채와 예금증서(CD) 발행, 정기예금 수신 확대 등을 통해 고유동성자산을 추가로 확보해야 한다.

금융시장에서는 은행권 LCR 규제 완화 연장에 무게가 실린다. 다음달 일몰되는 소상공인 만기연장·이자상환 유예 조치가 또 다시 3번째 연장될 가능성이 커서다. 은행권 LCR의 한시적 완화는 코로나19에 대응한 금융규제 유연화 방안의 일부로 지난해 코로나19 대응을 위해 두 조치가 같은 시기에 시작됐다. 또 LCR 완화는 은행이 보유하고 있는 고유동성자산을 코로나19 위기 대응 과정에서 중소기업·소상공인 등 실물경제에 대한 금융지원 확대에 적극 활용할 수 있다.

변수는 한국은행의 기준금리 인상이다. 한은이 지난주 기준금리를 0.25%포인트 올리면서 금융당국의 경제를 바라보는 시각이 많이 달라졌음이 드러난 것이다.

LCR 100% 정상화시 은행권 필요 고유동성자산은 24조원 수준

윤원태 SK증권 채권 담당 연구원은 "LCR 완화 정책은 한은의 기준금리 인하와 같은 목적의 시중 유동성 공급 확대 정책"이라며 "‘한은도 기준금리를 인하해서 시중 유동성을 확대했으니, 시중은행도 보유하고 있는 고유동성자금을 시장에 풀어라’라고 하는 같은 맥락의 통화 완화 정책이었다"고 설명했다. 한은의 통화정책 정상화를 LCR 정상화와 동일한 정책 방향으로 판단한 셈이다.

다음달 LCR 완화 조치가 완전히 종료될 경우 은행들은 고유동성자산 확보에 나서야 하는 만큼 금융시장은 LCR 정상화 속도에도 촉각을 곤두세우고 있다. 고유동성자산 확보를 위한 은행채가 한꺼번에 대규모로 발행되면 금융시장에 부담이 뒤따르기 때문이다.

윤 연구원은 "은행 LCR이 100%로 일시에 정상화할 경우 시중은행에서 필요로 하는 고유동성자산은 24조원 수준으로 파악된다"며 "다만, LCR을 6개월 단위로 5%포인트씩 상향 조정하는 방식을 취할 경우 약 10조~13조원 수준(개별 은행 별로는 2조~4조원 수준)의 고유동성자산을 확충하면 되기 때문에 큰 충격을 주지는 않을 것"이라고 전했다.

