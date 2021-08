전남자치경찰위원회, 아동 청소년 보호·지원 등 상호 협력체계 구축

27일 전남도교육청 업무협약(MOU)체결





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전라남도자치경찰위원회는 27일 도교육청 비즈니스실에서 전남도교육청과 아동·청소년 보호 및 지원을 위해 상호 협력체계를 구축하기로 업무협약식을 가졌다고 30일 밝혔다.

양기관은 협약식을 통해 아동·청소년 안전 위협요인에 대한 선제적 대응 및 위기청소년 선도 보호를 위해 상호 협력하기로 했다.

세부 사항으로 ▲학교폭력, 성폭력, 아동학대 등 범죄예방 및 피해자 보호를 위한 정보공유 등 관련 시책 발굴 및 업무추진 ▲등하굣길 및 스쿨존 교통사고 예방, 범죄취약지역 순찰 활동 지원 등 학교 주변 안전 환경조성 ▲학교폭력 피해 학생에 대한 회복지원 등 기타 필요하다고 협의한 사항은 상호협력을 통해 함께 노력하기로 했다.

조만형 위원장은 “전남의 미래를 책임질 아동·청소년 보호지원과 관련해 안전이라는 양 기관의 공통 목표를 향한 의미 있는 첫 발걸음이다. 각종 범죄로부터 아동·청소년을 보호하는 것은 우리 전남자치경찰위원회의 최우선 과제이다”고 말했다.

장석웅 교육감은 “안전한 민주시민으로 성장하기 위해서 무엇보다 안전한 학교 환경 조성이 필요하다. 학교가 모든 아이들에게 행복한 삶터가 되기를 전남자치경찰위원회와 함께 만들겠다”고 밝혔다.

한편, 전남자치경찰위원회는 전남경찰청을 지휘감독해 지난 7월 26일부터 8월 27일까지 하계방학기간 위기청소년 선도와 보호 및 비행 예방을 위한 청소년 유해환경 단속을 실시했다.

