유승민 "대통령 되면 '끊어지지 않는 전자발찌' 도입 추진… 정부 뭐하나"

"文, 국민 보호 제대로 하라"

전자발찌 훼손·살인 사건 언급

[아시아경제 나예은 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원은 "대통령이 되면 '끊어지지 않는 전자발찌' 도입을 추진하겠다"고 밝혔다.

유 전 의원은 지난 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이같은 내용과 함께 "강력범죄 전과자의 이상 행동이 포착된 경우에는 강제출입 등을 할 수 있는 근거도 만들겠다"며 "전자발찌 감독 인원도 대폭 증원해 빈틈없는 감시체계를 작동시키겠다"고 말했다.

유 전 의원은 최근 '전자발찌를 끊고 도주한 강력범죄 전과자가 2명의 여성을 살해한 사건'을 언급하면서 정부가 제대로 역할을 하지 못했다는 비판도 했다.

그는 "범인 자택에는 피해 여성의 시신이 있었지만 경찰은 세 차례나 출동하고도 법적 근거가 없어 문을 열어보지도 못했다"며 "문재인 정부와 더불어민주당이 보호하려는 대상은 국민이 아니라 정권인가. 정권 비호를 위한 언론재갈법을 위해서는 날치기까지 하면서 정작 국민 보호를 위한 입법은 무엇을 하고 있나"라고 지적했다.

그러면서 유 전 의원은 "최근 5년간 전자발찌 훼손 사건이 매년 평균 17회씩 발생하고 있다. 같은 기간 전자발찌 부착 성범죄자의 재범 건수는 292건에 달한다"며 "얼마 남지 않은 임기 동안 정권 연장에만 골몰하는 행태를 멈추고 국민의 안전에 집중할 것을 촉구한다. 문재인 정권은 언론재갈법 날치기 중지하고, 국민 보호나 제대로 하라"고 전했다.

한편 지난 27일 서울 송파구 신천동의 한 거리에서 전자발찌를 끊고 도주했다가 지난 29일 송파경찰서에 자수한 강모씨는 전자발찌 훼손 전후로 알고 지내던 40대·50대 여성을 각각 살해한 사실을 자백했다.

경찰은 전자발찌 훼손 당일인 27일 3차례, 이튿날인 28일 2차례 등 총 5차례 강씨의 자택을 방문했지만 살인을 알아차리지 못했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr