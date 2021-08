수령 500년 소나무 행여 고사할까…해남군 ‘전전긍긍’

[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 해남군이 신청사 완공과 함께 이전을 추진하고 있는 가운데 천연기념물인 ‘수성송’ 보호에 안간힘을 기울이고 있다.

30일 군에 따르면 해남군청 앞 광장에 있는 수성송(守城松)은 높이 17m, 둘레 3.18m의 소나무로 수령 500년가량의 곰솔이다. 천연기념물 제430호로 지정돼 있다.

조선 명종 10년(1555) 달량진(현 북평면 남창)에서 왜구를 물리친 달량진 해전을 기념해 동헌 앞뜰에 심어진 소나무로 지금도 해남읍을 지키는 상징으로 군민들의 사랑을 받고 있다.

해남군은 현재 부서별로 내달 10일까지 청사 이전을 마무리할 계획이며, 구청사는 철거를 계획하고 있다.

문제는 이 과정에서 바람막이 역할을 해 온 3층 건물의 구청사가 철거되면 ‘수성송’의 식생 환경에 변화가 예상돼 생육환경변화에 대한 연구 용역을 실시했다.

이를 위해 해남군은 지난 6월부터 수성송에서 약 5m 떨어진 위치에 자동기상관측 타워를 설치했다.

오는 2023년 1월까지 운영되는 자동기상관측 타워는 자동 센서를 장착해 풍향, 풍속, 온도, 습도 등 자료를 수집해 기존 청사 철거 전후 변화를 측정하게 된다.

향후 구청사 철거와 군민광장 조성 시 수성송 보존 방안에 대한 참고자료로 활용하게 된다.

수성송이 위치한 해남 군민광장은 구청사 3개 동 철거 후 수성송을 중심으로 역사·문화체험 및 소통광장으로 조성된다.

내년 상반기까지 기존 군민광장 내에 야외화장실, 바닥분수, 야간경관조명, 어린이놀이터, 남녀노소가 이용할 수 있는 휴게 쉼터 등을 조성하게 된다.

명현관 군수는 “수성송은 해남인의 활달한 기상을 상징하는 기념물로 청사 이전으로 인해 식생에 영향이 없도록 철저한 사전 조사를 실시할 계획”이라며 “동시에 새롭게 조성되는 군민광장이 수성송을 중심으로 군민들에게 가장 사랑받는 문화복합공간이 될 수 있도록 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr