고흥군, 노인결핵 무료 이동검진 실시

만65세 이상 어르신들과 취약계층 대상

[고흥=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 고흥군(군수 송귀근)은 결핵 조기발견 및 지역사회 전파를 차단하고 결핵 감염에 취약한 만65세 이상 어르신들과 취약계층을 대상으로 지난 25일부터 찾아가는 무료 이동검진을 실시했다고 30일 밝혔다.

결핵 발생률이 높고 유행 파급력이 큰 어르신들 3개면 450여명을 대상으로 마을회관을 중심으로 찾아가는 이동 검진을 실시했다.

이번 사업은 대한결핵협회 광주·전남지부와 연계하여 이동검진 차량과 휴대용 엑스레이 촬영기기를 갖추고 방문 검진하고, 실시간 원격 판독을 통해 결과를 확인하게 된다.

이때 의심 소견자의 경우, 당일 객담 채취까지 실시하는 등 신속한 진단으로 어르신들의 번거로움을 한 번에 해결하고 검사결과에 따라 결핵균을 치료할 계획이다.

또한, 검진 시 결핵예방을 위한 손 씻기, 기침예절 등 생활 속 안전관리와 결핵의 감염경로 및 증상, 진단 및 치료방법 등을 알기 쉽게 설명하고 결핵에 대한 올바른 인식개선에도 노력했다.

군 관계자는 “결핵은 기침, 대화 등을 통해 공기 중으로 감염되는 법정2급 감염병으로 65세 이상 어르신은 증상이 없더라도 매년 1회 결핵검진을 받는 것이 중요하다”고 말했다.

