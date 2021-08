광주대 문예창작과, 장르문학 교육 산실 입증

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 문예창작과가 장르문학 교육의 산실로 거듭나고 있다.

30일 광주대에 따르면 올해 1학기에만 문예창작과 4명의 학생이 출판사 및 콘텐츠 업체와 작가 계약을 맺고 활동하고 있다.

가장 먼저 웹소설 사이트 ‘조아라’에서 일일 연재 베스트 1위를 기록하며 이름을 알린 마소현(4년) 학생은 마야&마루 출판사와 작가 계약을 맺었다.

또 특화된 웹 무협소설 작가로 역량을 인정받은 김자운(1년) 학생은 ㈜뿔미디어와 계약을 맺었으며, 광주대 주최 전국고교생 웹소설 공모전에서 입상해 올해 문예창작과에 입학한 김나영 학생은 ㈜상상출판, ㈜청어람과 계약을 맺었다. 특히 김나영 학생은 카카오페이지와의 런칭도 예정되어 있다.

이와 함께 김대현(3년) 학생은 ㈜파피루스출판사와 작가 계약을 맺고 자신의 이름을 알리고 있다.

이에 앞서 지난해 7월에는 국내 최대 웹소설 플랫폼 ㈜문피아와 업무협약을 체결하고 문피아 아카데미를 통해 전속 작가와 동일한 교육 프로그램을 제공받고 있다.

최근에는 ㈜키다리스튜디오와 전국 고교생 웹소설 공모전 개최, 웹소설 콘텐츠의 저변 확대 등을 위해 협약을 맺고 신인 작가 양성에 박차를 가하고 있다.

이기호 광주대 문예창작과 학과장은 “국내 4년제 대학교 문예창작과 중 가장 빠르게 장르문학창작 실기 강의를 정규 교과목에 편성하며 체계적이고 현장 친화적인 창작 수업이 그 효과를 발휘하고 있다”고 밝혔다.

한편 광주대 문예창작과는 현장에서 활동하고 있는 웹소설 작가가 웹소설 창작 실기 담당 강의를 진행하는 등 학생들의 실습 역량 강화를 위해 적극적으로 지원하고 있다.

