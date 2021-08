동원몰, '추석 선물세트' 최대 45% 할인 판매

[아시아경제 임혜선 기자] 동원디어푸드가 운영하는 식품 전문 온라인몰 동원몰은 ‘동원 선물세트’를 최대 45% 할인 판매하는 ‘2021 추석 선물대전’을 진행한다거 30일 밝혔다.

‘2021 추석 선물대전’은 ‘동원 선물세트’를 비롯해 한우, 참다랑어회, 홍삼, 김 등 1800여 종의 식품 세트와 생활용품 세트를 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 기획전이다. 특히 ‘동원참치 선물세트’를 최대 45% 할인된 가격으로 판매한다.

동원몰은 동원그룹 계열사별 신선식품 선물세트를 함께 판매한다. 국내 최대 축산 도매 온라인몰 ‘금천미트’의 최고급 한우 선물세트 ‘동원 한우냉장 VIP세트’, 국내 최대 수산기업 동원산업의 고급 참치회 선물세트 ‘동원 참치회 블랙라벨 세트’, 종합 건강기능식품 브랜드 ‘GNC’ 및 홍삼 전문 브랜드 ‘천지인’의 건강기능식품 선물세트 등이 다양하게 마련됐다.

가격대는 1만 원대 실속형 선물세트부터 최고 90만원대 프리미엄 선물세트까지 다양하게 구성됐다.

동원몰은 명절 선물세트를 문자메시지로 간편하게 주고받을 수 있는 ‘기프티모아’ 서비스를 운영한다. 선물을 보내는 사람은 받는 사람의 주소를 모르더라도 전화번호만 알면 원하는 시점에 발송할 수 있으며, 받는 사람은 주소만 입력하면 원하는 날짜에 선물을 받을 수 있다. 일반 모바일 선물 교환권과 다르게 한 번의 주문서 작성으로 여러 명에게 선물 전송이 가능해 간편하다.

‘2021 추석 선물대전’은 다음달 22일까지 진행된다. 판매 기간 동안에는 결제금액에 따라 최대 30만원의 백화점상품권을 증정하며, 동원 선물세트부터 건강기능식품, 생활용품 세트 등 매일 새로운 상품을 최저가 수준으로 선보이는 ‘원데이특가’ 행사를 진행한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr