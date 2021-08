경주시, 생활쓰레기 대란 막자... 똑똑한 실천

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 경주시는 생활쓰레기의 효율적 처리를 위해 수거체계를 대폭 개선하고, 영농폐기물 보상금 지급을 개선하는 등 다양한 노력을 펼치고 있다.

시는 쓰레기 분리 배출에 어려움이 있는 농어촌지역과 도심지 단독주택 등에 거점 배출시설인 ‘마을단위 생활쓰레기 공동집하장’을 설치했다.

공동집하장은 가로 5.5m·세로 2.5m 크기로 생활쓰레기를 포함해 플라스틱, 캔, 병 등 10종의 재활용품 분리수거함과 무단투기 감시용 CCTV가 설치돼 있다.

시는 지난 5월부터 8월말까지 40여 곳에 설치를 끝내고 연말까지 60여 곳에 추가 설치 할 계획이다. 또, 다음 달부터는 공동집하장 설치가 어려운 도심지역에 ‘소규모 공동주택 분리수거대’를 시범 설치한다.

우선 동천동, 성건동, 선도동을 시범지역으로 선정해 10월까지 150여개(지역별 50개)의 분리수거대를 설치할 계획이다.

시는 농촌의 골칫거리인 영농폐기물 수거에도 적극 나선다. 지난 3월부터 영농폐기물 수집보상금을 인상하고 자원순환과와 농업유통과로 이원화돼 있는 농촌폐비닐 수거 보상금 지원체계도 내년부터 자원순환과로 일원화 할 방침이다.

시는 이달부터 매주 금요일을 ‘환경정비의 날’로 정하고 환경 취약지 및 다중이용시설 등에서 올바른 쓰레기 배출방법을 홍보하는 한편 이동식 감시카메라를 올 연말까지 64대를 추가 설치해 주기적인 감시활동을 펼칠 예정이다.

주낙영 경주시장은 “생활쓰레기 문제는 시민 건강과 직결되는 문제이다”며, “생활쓰레기 종합대책 추진이 타 지자체의 모범사례가 될 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr