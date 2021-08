[아시아경제 김유리 기자] 평생 수행자로 정진하며 선(禪)을 널리 전하려 했던 고우(古愚) 스님이 29일 열반했다. 법랍 60년, 세수 85세.

지병으로 치료를 받아온 그는 이날 오후 3시30분께 경북 봉화의 봉암사에서 입적했다.

1937년 경북 성주에서 태어난 스님은 군 복무를 하며 얻은 폐결핵을 치유하고자 1962년 김천 수도암을 찾았다가 그 길로 출가에 들었다. 1966년 부산 묘관음사 길상선원에서 첫 안거에 든 이후 여러 선원에서 정진하며 참선의 길을 걸었다.

1968년 도반들과 결사도량이었던 봉암사의 명맥을 되살리자는 뜻을 모아 제2의 봉암사 결사를 이끌었다. 1987년에는 도반 적명스님과 전국선원수좌회를 창립해 공동대표를 맡았다.

스님의 장례는 봉암사에서 5일간 전국선원수좌회장으로 치러진다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr