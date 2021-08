SSG닷컴, 명품·시계·쥬얼리 20만종 일주일간 최대 70% 할인

9월5일까지 하반기 '럭셔리 페어'

선착순 4만명에게 할인쿠폰도

[아시아경제 조인경 기자] SSG닷컴이 30일부터 다음달 5일까지 일주일 간 명품, 시계, 쥬얼리, 해외 직구 상품을 최대 70%까지 할인 판매하는 '럭셔리 페어(Luxury Fair)'를 연다고 29일 밝혔다. SSG닷컴은 늘어나는 온라인 명품 수요를 반영해 지난해까지 연 1회 진행하던 행사를 올해부터 매년 상반기와 하반기 각각 1회씩 총 2회로 늘리겠다고 밝힌 바 있다.

이번 행사에선 '프라다'와 '버버리', '생로랑', '보테가베네타' 등 클래식 명품 브랜드를 비롯해 '막스마라', '몽클레어', '톰브라운', '메종 키츠네', '아미' 등 300여개 브랜드의 20만종 상품을 선보인다.

특히, MZ세대를 중심으로 선풍적인 인기를 끌고 있는 '골든구스', 메종 키츠네, 'APC' 등의 신상품을 최대 67%까지 할인 판매한다. 9월1일 저녁 8시부터 한 시간 동안 SSG닷컴 라이브방송 '쓱라이브'에서 진행되는 '해외 명품 앵콜쇼'에서는 60만원 중반대인 '골든구스 슈퍼스타 W77'와 'W55' 모델을 30만원대에, '메종 키츠네 남녀 맨투맨'을 15만원대에 한정 수량으로 내놓는다.

해외직구 대표 상품으로는 '바버 왁스 자켓'을 상품별로 최대 30% 할인한 24만7000원부터 구매할 수 있으며, 독특한 디자인으로 폭넓은 인기를 끌고 있는 '드래곤디퓨전 트리플점프'도 28만5000원 특가에 준비했다. '페라가모 여성시계(SFHT004-20)'는 50% 할인한 49만원에, '에르메스 케이프코드 PM 여성 가죽시계(23㎜)'는 정상가보다 16% 낮은 299만원에 판매한다.

선착순 쿠폰 및 청구할인 혜택도 제공된다. 행사 기간 동안 선착순 4만명에 10만원 이상 구매 시 최대 20만원까지 할인받을 수 있는 '5% 할인쿠폰'과 20만원 이상 구매 시 최대 15만원까지 할인받을 수 있는 '7% 할인쿠폰'을 발급한다. 카드사별 청구할인 혜택도 추가로 받을 수 있다.

SSG닷컴 박규빈 명품잡화 바이어는 "SSG닷컴의 올 상반기 온라인 명품 매출이 지난해 같은 기간에 비해 20% 이상 늘어나는 등 해마다 꾸준히 늘고 있다"며 "지난 26일부터 명품 디지털 보증서 서비스 'SSG 개런티'를 도입한데 이어 대규모 할인 행사를 열며 명품 구매 고객들의 쇼핑 만족도를 높이는데 집중하고 있다"고 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr