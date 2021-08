30대 확진자 1명 어제 사망…"기저질환 보유"

[아시아경제 임춘한 기자] 코로나19 4차 대유행이 지속 중인 가운데 30대 1명이 확진 판정 하루 뒤 사망한 것으로 나타났다.

28일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 전날 하루 사망한 코로나19 확진자는 총 11명이다. 이 가운데 80세 이상이 4명, 60대가 3명, 50대가 2명, 70대와 30대가 각 1명이다.

방대본은 30대 사망자에 대해 "30대 사망자는 지난 26일 확진됐고, 입원 치료 중 27일 사망했다"며 "감염경로는 현재 조사 중이며, 기저질환이 있었다"고 설명했다.

이날 0시 기준 국내 누적 사망자 2276명 가운데 20∼30대 사망자는 현재까지 20명이다. 이 중 30대가 12명(0.53%), 20대는 8명(0.35%)이며 치명률은 각각 0.03%, 0.02%로 평균 치명률인 0.92%보다는 크게 낮다.

다른 연령층에 비해 20∼30대 사망자 수는 적지만 최근 들어서는 조금씩 늘어나는 추세다. 특히 20대 사망자의 경우 앞서 지난 15일과 21일에도 1명, 2명이 각각 발생한 바 있다. 4차 대유행 상황에서 청장년층 확진자가 큰 폭으로 늘어나면서 기저질환을 보유한 고위험군을 중심으로 사망자가 늘어난 것으로 추정된다.

방대본에 따르면 지난 26일 0시 기준 국내 코로나19 누적 확진자 24만3317명 중 11만9509명(49.1%)이 20∼49세 청장년층인 것으로 집계됐다. 그중 20대가 18.2%로 가장 큰 비중을 차지했고 이어 50대 17.5%, 40대 15.9%, 30대 15.0%, 60대 12.0% 등의 순으로 나타났다.

다만 예방 접종률 상승과 함께 치명률은 점차 떨어지고 있다. 연령대별 치명률을 보면 80세 이상이 17.49%로 가장 높고 이어 70대 5.11%, 60대 1.02%, 50대 0.28%, 40대 0.06%, 30대 0.03%, 20대 0.02%, 19세 이하 0% 순이다.

