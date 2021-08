철도공단, ‘전국품질분임조대회’ 대통령상 수상…12년 연속

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 ‘제47회 전국품질분임조 경진대회’에서 대통령상을 수상했다고 28일 밝혔다.

이 대회는 국가기술표준원, 울산시 등이 주최하고 한국표준협회가 주관해 열린다. 올해는 전국 17개 시·도에서 예선을 통과한 우수 품질분임조 288개 팀이 참가, 비대면 심사를 받았다.

심사에서 철도공단은 1개 팀이 사무 간접 부문에 출전해 철도 건설장비 사용절차 표준화, 장비 지원현황 통합관리 등 업무절차 간소화 성과를 토대로 경영혁신 우수사례에 선정돼 대통령상을 수상했다.

철도공단은 올해로 이 대회에서 12년 연속 대통령상을 수상하는 기록도 세웠다.

철도공단 김한영 이사장은 “철도공단은 앞으로도 국민이 편리하게 이용할 수 있는 철도교통서비스를 제공하고 지역경제 활성화 등 공공기관의 사회적 가치를 실현하는데 앞장설 것”이라고 말했다.

