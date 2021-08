추석용 정부비축수산물 9227t 공급…명태 등 6종 최대 30% 할인

주요 전통시장·대형마트 판매…명태 700g 당 1400원 등

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 추석 물가를 안정시키기 위해 30일부터 명태 등 정부비축 수산물 6종 9227t을 시장에 공급한다. 빠르면 다음 달 9일부터 소비자들이 대형마트 등에서 구입할 수 있도록 한다.

해양수산부는 명태, 고등어, 오징어, 갈치, 참조기, 마른멸치 등 6종을 시장에 풀 방침이라고 29일 밝혔다. 전통시장, 대형유통업체에 우선 공급하고 남는 물량은 도매시장이나 전자입찰(B2B)로 배정한다.

품목별로 명태 6945t, 고등어 368t, 오징어 706t, 갈치 298t, 참조기 770t, 마른멸치 140t씩 공급한다. 시중 가격보다 10~30% 낮은 가격에 푼다.

명태는 약 700g에 1400원(29% 할인), 원양오징어는 약 330g에 1900원(27%), 고등어는 약 500g에 2300원(22%), 참조기는 약 80g에 1000원(20%), 갈치는 약 300g에 3900원(27%), 볶음용멸치 가공품은 500g에 9900원(20%)에 판다.

아울러 해수부는 수산물 가공품도 함께 방출한다. 볶음용 마른멸치 4만8750봉, 절단동태 1만봉 등을 대형 유통업체 등에 공급한다.

수협중앙회, 한국해양수산개발원, 소상공인진흥공단 등과 함께 전통시장과 마트 등 현장점검을 나가 권장 판매가에 제대로 팔리는지 살펴볼 방침이다.

임태훈 해수부 유통정책과장은 "추석 물가를 집중 관리하기 위해 정부비축물량 방출, 수산물 상생할인 행사 등을 추진한다"며 "소비자들이 고품질의 신선한 수산물을 적정가에 구입해 풍성한 한가위를 보내길 바란다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr