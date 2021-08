"한강 빠져 죽은 한남" 여성의당 김주희, 성재기 조롱 발언 의혹

[아시아경제 임주형 기자] 여성의당 당원인 김주희 해일 대표가 메신저 단체 채팅방에서 고(故) 성재기 남성연대 대표를 조롱하는 취지의 발언을 했다는 주장이 나왔다. 성 대표는 지난 2013년 한강에 투신해 목숨을 잃었다.

배인규 신남성연대 대표는 26일 자신의 유튜브 채널에 '여성의당 시위팀 해일의 모든 것을 폭로합니다'라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에서 배 대표는 김 대표의 측근이 제보했다며 카카오톡 메시지를 캡처한 7장의 사진을 공개했다. 사진을 보면, 김 대표는 "나대는 한남들 잡아 족칠 시간 많은 관리자 구한다", "대형 남초 커뮤(니티) 본보기로 조져놔야 한다" 등 발언을 한다.

김 대표는 "한강에 빠져 XX한 한남보다 더 충격적인데"라는 메시지를 적기도 했다. 이에 대해 일각에선 지난 2013년 한강에 투신한 뒤 숨진 채 발견된 성 대표를 언급한 게 아니냐는 의혹이 나오기도 했다.

이와 관련 배 대표는 "오늘부터 해일의 민낯에 대한 폭로를 시작하겠다"며 "이들이 얼마나 대중을 속이고 있는지와 어떻게 남녀 갈등을 유발했는지 전부 밝히겠다"라고 말했다.

또 "내 말이 거짓이면 명예훼손으로 고소하라"며 "이 폭로는 해일로부터 나라를 지키기 위한 공익적 목적"이라고 주장했다.

한편 김 대표는 지난 21대 국회의원 총선에서 여성의당 비례대표 4번 후보로 출마했으나 낙선한 바 있다. 그는 지난달 4일 설립된 단체인 '전국 릴레이 백래시 규탄시위 해일'(해일) 대표를 맡고 있다. 해일은 페미니즘에 대한 백래시(반발 심리)로 나타나는 온라인 공간의 사이버 테러, 폭력범죄 등에 대응하기 위한 목적으로 설립됐다.

유튜버 '왕자'로 활동하고 있는 배 대표는 지난 4월 신남성연대를 결성했다. 앞서 해일 측이 지난 22일 대전에서 '여성혐오 비즈니스 처벌 촉구'를 주제로 1인 시위를 진행하던 당시, 배 대표는 영화 캐릭터 '조커'로 분장을 한 채 시위에 난입한 것으로 알려져 논란이 불거지기도 했다.

당시 해일 측은 "신남성연대가 여성 시위자에게 공격을 가하면서 상황이 돌변했다"며 "신남성연대 측은 자전거와 차량 등을 이용해 자리를 피하는 시위 참여자를 추적하며 약 1시간가량 위협을 이어갔다"고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr