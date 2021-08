'현지상황에 폭탄 테러까지'…日, 아프간 철수 작전 난관 봉착

정부 내부에서 "판단 미스" 지적도

[아시아경제 이기민 기자] 아프가니스탄에 파견된 일본 자위대 수송기의 자국민 및 현지 직원 대피 작전이 카불공항 인근 테러를 비롯한 각종 문제에 부딪혀 난항을 겪고 있다.

대피 희망자가 카불 공항에 도착하지 못해 수송이 이뤄지지 못하는 데다가 폭탄 테러 사건으로 작전 환경이 한층 악화됐다는 평가다.

27일 교도통신에 따르면 방위성과 자위대에선 "현지 정세를 충분히 알지 못하면서 안전하다며 파견해 대원이 위험에 처했다. 정치 판단의 미스가 분명하다"는 분노의 목소리가 나오고 있다.

앞서 일본 정부는 탈레반이 장악한 아프간에 남아 있는 일본인과 현지 일본대사관 및 일본국제협력기구(JICA)에서 근무한 아프간 직원과 그 가족 등을 대피시키기 위해 항공자위대 소속 C-2 수송기 1대와 C-130 수송기 2대, 정부 전용기 1대를 지난 23~26일 파키스탄으로 보냈다.

25일부터 26일까지 수송기가 두 차례 파키스탄 이스라마바드에서 아프가니스탄 카불 공항으로 향했지만 대피 희망자들이 공항에 도착하지 못해 수송작전을 제대로 진행할 수 없었다.

일본 정부는 대피 희망자에게 자력으로 공항까지 이동하라고 요청했지만 현지 상황이 복잡한 상황과 공항 주변에서 탈레반이 검문을 하는 탓에 공항 접근이 어려운 것으로 보인다. 이에 더해 전날 대규모 폭탄 테러가 발생하면서 현지 파견 자위대 대원들의 안전도 위태로운 상황이다.

교도통신에 상황을 전한 방위성 간부는 "대사관 직원들이 먼저 대피하고 외무성이 다양한 채널로 (대피 작전 성공을 위해) 탈레반과 의사소통을 하려고 했지만 무리였던 것"이라고 말했다.

기시 노부오 방위상은 지난 23일 수송기 파견 명령을 내린 바 있다. 당시 일본 정부는 아프간 주둔 미군 철수 시한인 이달 31일 보다 나흘 빠른 27일에 대피 희망자 수송을 완료한다는 계획을 세웠지만 현재로서는 목표를 달성하기 어려운 상황이다.

다른 방위성 간부는 "빨리 움직였으면 다른 전개도 있을 수 있던 것 아니냐"며 "지금은 대원들이 무사히 돌아오기를 바랄 수밖에 없다"고 말했다고 교도통신은 전했다.

