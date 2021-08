산재예방 ‘안전 특허’ 술술 풀린다 … 안전보건공단, 산업재산권 33건 개방

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 산업재해 예방 사업을 위해 쌓은 특허들이 활짝 풀린다.

안전보건공단은 안전 기술을 활용한 중소기업의 성장과 산업재해 예방에 기여하기 위해 공단이 보유한 산업재산권을 전면 개방한다고 27일 밝혔다.

산업재산권 허여대상 기술은 총 33건으로, 특허 22건, 실용신안 10건, 디자인 1건이다.

산업재산권에는 IoT를 활용해 안전한 달비계 작업을 유도하는 추락방지시스템 특허와 비전문가도 손쉽게 사용할 수 있는 휴대용 과부하 테스터 실용신안, 길이조절용 너트 디자인 등이 포함돼 있다.

허여 신청 대상은 중소·중견기업이나 예비 창업자로, 산업재산권 허여 신청서와 재산권 사용계획서 등을 갖춰 우편이나 이메일로 신청하면 된다.

신청서는 공단 심의위원회를 거쳐 허여 여부가 결정되며, 자세한 사항은 공단 홈페이지를 ‘클릭’ 해보면 된다.

공단은 단순 산업재산권 허여에 그치지 않고 신기술 상용화와 신제품 개발을 통한 안전기술 시장 확산을 위해 멘토링·테스트베드 등도 함께 제공하고 있다.

안전보건공단은 그동안 유·무상 기술이전을 통해 총 16종 31건의 산업재산권을 중소기업에 제공했다.

안전보건공단 박두용 이사장은 “공단이 보유한 특허기술 개방과 기술 실용화를 위해 멘토링·테스트베드 지원 등을 해나갈 계획”이라며, “많은 중소기업이 관련 분야 경쟁력을 키우고 시장을 넓혀가길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr