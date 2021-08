[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 국내 최대 규모의 무궁화 동산이 조성되어 있는 전남 장성군 장성공원 기슭에 노란 빛깔 상사화가 작은 군락을 이뤘다. 나무 둥치 근처에서 고개를 빼꼼 기울인 꽃송이들의 표정이 새초롬하다.

