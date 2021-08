CJ온스타일 '픽더셀', '티빙×신묘한' 공동구매 마켓 단독 오픈

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일 인플루언서 커머스 플랫폼 '픽더셀'은 '티빙×신묘한' 공동구매 마켓을 단독으로 오픈한다고 27일 밝혔다.

27일부터 30일까지 4일간 진행되는 이번 공동구매 마켓은 국내 대표 온라인동영상서비스(OTT) 티빙(TVING) 정기 이용권과 tvN 예능프로그램 '신서유기' 캐릭터인 '신묘한'의 굿즈를 패키지로 만날 수 있다.

패키지는 ▲티빙 6개월 이용권과 신묘한 가방걸이 ▲티빙 12개월 이용권과 신묘한 캠핑의자로 구성된다. 티빙 이용권은 FHD 화질로 2명 동시 시청 가능한 '스탠다드'와 최대 4K 화질로 4명 동시 시청 가능한 '프리미엄' 중 고르면 된다. 신묘한 캐릭터가 그려진 티빙 이용권(시리얼넘버)과 신묘한 굿즈는 리미티드 에디션 박스에 합포장돼 배송된다.

'티빙×신묘한' 공동구매 마켓 오픈을 기념해 오는 30일 오후 8시 CJ온스타일 라이브쇼도 방송한다. 이 날 CJ온스타일 쇼호스트 김경진, 개그우먼 오나미, '신서유기' 캐릭터 '신묘한'이 출연해 고객과 실시간으로 소통할 예정이다. 공동구매 기간 동안 픽더셀과 티빙 인스타그램, 생방송 이벤트에 참여하는 고객을 추첨해 티빙 오리지널 콘텐츠 '신서유기 스페셜 스프링캠프'의 인기 굿즈인 '신묘한 캠핑모자(버킷햇)'를 증정한다.

한편 '픽더셀'은 커머스업계 최초로 내놓은 인플루언서 공동구매 사업 플랫폼이다. 인플루언서 SNS 계정에 CJ온스타일 '픽더셀' 페이지를 연동하고 특정 상품을 한정된 기간 동안 단독 조건으로 판매하는 형태의 서비스다. '픽더셀'은 2019년 12월 출시 이후 약 350회에 달하는 공동구매를 진행했고 누적 주문 금액은 130억원을 넘었다.

