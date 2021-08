“민간 ‘조경작품’ 찾습니다” 26년 전통 대구 조경상 공모전 팡파르

대구시, 26회 공모 … 1995년 시작, 코로나로 작년만 빠져



생활 속 조경지로 공공가치 구현한 우수 민간 조경지 선정

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 대구시가 우수한 민간 조경지를 발굴해 시상하는 ‘제26회 대구시 조경상’을 공모한다.

시민이 체감할 수 있는 생활 속 조경지를 찾아 시상하는 전통 있는 공모행사이다.

1995년부터 매년 시행해 26회를 맞이한 조경상은 작년에는 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기로 현장 심사가 어려워 시상하지 못했다.

이번 공모는 2020년 공모 당시 대상지에 2021년 상반기 조성 완료된 대상지까지 포함해 추진한다.

공모 대상은 2019년 1월 1일부터 2021년 6월 30일까지 조성 완료된 대구시 소재 민간 조경사업장이다.

일반 건축물 조경, 아파트 등 공동주택조경, 기타 도심경관 향상에 기여한 사유지 조경이다. 시설주나 시공자, 설계자 누구나 신청할 수 있다.

신청은 오는 8월 30일부터 9월 17일까지이며, 응모신청서와 응모작을 대구시 산림녹지과로 제출하면 된다.

방문신청뿐만 아니라 우편과 이메일 신청도 가능하며, 자세한 사항은 대구시 홈페이지 공지사항을 확인하면 된다.

수상작은 대구시 ‘도시숲 등의 조성·관리심의위원회’의 서류심사 및 현장 심사를 통해 최종 선정한다.

합리적 공간설계, 시공의 완성도, 도시녹화경관 기여도 등을 종합적으로 고려해 대상과 우수상, 장려상 등 총 3개 작품을 선정할 계획이다.

최종 수상작은 10월 중 선정될 예정이며, 수상자에게는 대구시장 상패와 기념동판 등이 수여된다.

홍성주 대구시 녹색환경국장은 “녹색도시 조성에 기여한 우수 조경사업장을 발굴해 많은 시민에게 알리고자 한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr