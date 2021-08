영등포신문고 청원 서울시 자치구 최다 처리...생활환경·교통안전 분야 청원 481건(53.9%) 가장 많아

구민 청원 총 893건, 3만6092명 공감...1000명 이상 지지를 받은 공감청원 14건 구청장 직접 영상 통해 답변 완료…서울시 최다 답변수 기록

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 지난 3년간 구민 청원창구 ‘영등포신문고’ 청원수가 893건, 참여자 수가 3만6092명을 기록하며 서울시 자치구 청원 창구로는 최다 청원을 기록했다고 밝혔다.

영등포신문고는 구민 1000명 이상이 공감하면 구청장이 답변하는 소통공감창구로, 구정 발전을 위한 구민들의 다양한 의견들을 수렴하기 위해 2018년10월부터 개설·운영하고 있다.

영등포신문고는 개설 당시 단 8일 만에 구민 1000명 이상의 공감 요건을 충족한 청원이 성립되며 눈길을 끌었다. 구는 첫 번째 공감청원인 ‘영등포역 주변 노점상, 집장촌 환경 개선’에 대해 ‘영중로 거리가게 허가제’를 시행하며 영중로 일대 노점상을 정비, 2025년까지 영등포동4가 일대 성매매를 근절하는 ‘성매매 집결지 정비계획’을 수립하는 등 구민 의견을 정책에 적극 반영해왔다.

신문고에 지난 3년 동안 접수된 청원은 총 893건으로 3만6092명의 구민이 공감을 표시했다. 이 중 생활환경·교통안전 분야에 대한 청원이 481건(53.9%)으로 가장 많았으며, 총 1만5571명으로부터 공감을 받았다.

다음으로 ▲도시 153건(17.1%) ▲복지보건·다문화 117건(13.1%) ▲교육문화 62건(6.9%) ▲자치행정 52건(5.8%) ▲지역경제·일자리 28건(3.1%) 순으로 그 뒤를 이었다.

청원 내용은 주로 보행환경 개선, 미세먼지, 주차, 소음 등 일상생활 속 불편사항이 대부분이었으며, ‘도서관 건립 등 교육환경 변화’, ‘지역 발전을 위한 교통체계 개선’, ‘쾌적한 주거환경을 위한 공공재개발’ 등 중장기적인 검토가 필요한 정책제안도 다양하게 접수됐다.

구는 1000명 이상의 지지 서명을 받아 성립된 공감청원에 대해서는 구청장이 직접 영상으로 답변하고 답변서 원문을 홈페이지에 게시하는 방식으로 차별화했다.

지금까지 1호 답변을 시작으로 ‘신길특성화도서관 조기 착공’, ‘미세먼지 측정소 이전’, ‘신길뉴타운 내 기부채납지 활용방안’, ‘신길동 공공재개발 후보지 신축빌라 건축허가 규제’ 등 총 14건에 대한 구청장 답변을 게시했다.

이는 서울시 자치구 중 최다 답변 수로, 답변에는 현장 방문 및 전문가, 주민 등과의 공론화 과정을 거친 실질적이고 구체화된 내용을 담아 구정 현안에 대한 구민들의 관심을 이끌어냈다.

구는 온라인 소통공감창구 운영을 더욱 활성화시키고 언택트 시대에 맞춘 비대면 지역사회 정기 소통의 장을 기획하는 등 구민과의 활발한 소통을 이어가기 위한 다양한 방법들을 모색하고 있다.

채현일 영등포구청장은 “지난 3년간 영등포1번가, 영등포신문고 등 구민참여 창구를 통해 끊임없는 소통을 이어가며 영등포의 성장과 변화를 구민과 함께 이끌어가고 있다”며 “앞으로도 구민이 체감할 수 있는 공감정책들을 실현시켜 구민 중심의 탁트인 영등포를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

