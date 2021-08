"바다 수영할 만큼 건강했던 父, 백신 2차 접종 후 사망"...유족의 울분

[아시아경제 김서현 기자] 바다 수영을 할 만큼 건강했던 70대 아버지가 아스트라제네카(AZ) 백신 2차 접종 후 사흘 만에 사망했다며 억울함을 호소하는 청원이 올라왔다.

25일 청와대 국민청원 게시판에는 '건강하시던 아버지께서 아스트라제네카 백신 2차 접종 후 3일 만에 돌아가셨습니다'라는 제목의 청원글이 올라왔다.

청원인 A씨는 글을 통해 "저희 아버지는 8월 15일 심정지로 갑자기 사망하셨다"며 "어머니로부터 아버지가 위급하다는 연락을 받고 병원에 도착하니 이미 아버지는 돌아가신 후였다"고 운을 뗐다.

A씨에 따르면 아버지 B씨는 지난 5월 27일 오전 10시 AZ 백신 1차 접종을 마쳤다. 당시 접종부위에 약간의 통증과 나른한 느낌만 있었고 고열이나 매스꺼움, 알러지반응 등 접종 후 병원을 찾아야 하는 특별한 이상 증상은 발생하지 않은 것으로 나타났다.

이에 B씨는 1차 접종 후 11주가 지난 12일 오전 10시 AZ 2차 접종을 했지만 1차 접종 때와 마찬가지로 약간의 나른함만 있었던 것으로 알려졌다.

A씨는"만 73세인 저희 아버지는 지병도 없으셨고 상시로 복용하는 약도 전혀 없었다"며 "올해 2월 건강검진 결과에도 증상이 전혀 없었고, 최근 받은 심전도 검사에서도 이상소견이 없었다"고 설명했다.

이어 "바다 수영도 하실만큼 정정하셨고, 지난달에도 텐트와 낚시대만 가지고 바다낚시를 다녀오실 정도로 활동적이고 건강한 분이었다"고 호소했다.

A씨는 B씨의 사망 당일을 설명하며 "아버지는 돌아가신 당일 잠시 외출을 하셨고, 친구 두 분과 식사를 한 후 오후 5시경 집으로 돌아오셨다. 친구들의 전언으로는 조금 피곤하고 가슴이 약간 답답하셨다고 말씀하셨다고 한다"고 적었다.

이어 그는 "집으로 들어온 후 오후 6시경 어머니께서 아버지가 숨을 제대로 쉬지 못하는 것을 발견, 119신고 및 CPR을 지속했지만 결국 숨을 거두셨다"며 "사망판정시간은 오후 7시39분이다. 이는 집에 들어오신 후 2시간 40분 만의 일"이라고 설명했다.

그러면서 A씨는 "멀쩡하시던 아버지가 백신 접종 후 갑자기 돌아가신 것도 모자라 사인이 불분명하니 부검이 필요하다고 들었을 때는 하늘이 무너지는 것 같았다"며 "결국 장례를 치르는 도중에 부검했고, 담당 형사를 통해 2차 정밀검사가 필요하다는 말을 들었다. 유가족 입장에서는 상식적으로 평상시 건강한 분이셨는데 돌아가신 직접적인 원인이 백신 부작용이라고 밖에 여겨지지 않는다"고 주장했다.

A씨는 이어서 "아버지가 돌아가신 지 열흘이 지났다. 아직 2차 부검결과를 기다리는 중이지만, 우리처럼 백신 접종으로 사망하고도 인과관계를 따지느라 아직 통계치로 드러나지 않은 경우나 억울하게도 인과관계를 인정받지 못한 경우도 허다 한 것으로 알고 있다"며 "국민은 여전히 국가목표를 위한 백신 접종이라는 위험에 노출되어 있다. 결국 백신 부작용으로 인한 죽음과 슬픔, 그럼에도 연관성을 입증해 내는 것은 개개인의 몫으로 남아 있다"고 했다.

또한 A씨는 "접종 후 항체가 형성되는 당연한 과정으로 여겨지는 경미한 증상만으로도 단시간에 사람을 죽음에 이르게 할 수 있는 백신이라면 과연 안전성이 확보되었다고 할 수 있을까"라고 적은 뒤 "저희 아버지는 단지 운이 없으셨던 걸까요?"라고 반문했다.

이와 함께 A씨는 "이번 저희 아버지 사망의 근본적인 원인은 백신 접종에 따른 갑작스러운 이상반응으로 인한 것이라 믿고 있다"면서 "코로나 펜데믹 시대를 살고 있는 국민의 한 사람으로서 저희처럼 억울하게 희생당하는 소수의 국민들이 없도록 정부가 백신과 관련한 부작용, 특히 사망 원인에 대해 투명하고 명확하게 공개해 또 다른 피해를 막고 피해자 유가족들에게 적절한 보상 대책을 마련해야 한다고 생각한다"고 글을 마무리했다.

김서현 인턴기자 ssn3592@asiae.co.kr