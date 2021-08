[아시아경제 장효원 기자] 휴켐스 휴켐스 069260 | 코스피 증권정보 현재가 27,600 전일대비 150 등락률 +0.55% 거래량 3,473,341 전일가 27,450 2021.08.26 15:30 장마감 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] “휴켐스, MNB 장기공급 계약이 부정적 효과 만회”알루미늄 가격 상승!! 알루미늄 역대급 No.1 대장株 공개!! close 는 모노니트로벤젠(MNB) 공장을 신설하기 위해 987억원을 신규 투자하기로 결정했다고 26일 공시했다.

이번 투자는 지난해 말 기준 자기자본의 14.4%에 해당하는 규모로 투자기간은 2023년 6월 30일까지다.

회사 측은 “고객사 수요 증가에 따라 공장을 신설하기로 결정했다”며 “이를 통한 매출 및 이익 증대가 기대된다”고 설명했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr