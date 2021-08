도시공유플랫폼-NHN, '소상공인 AI마켓' 함께 만든다

[아시아경제 조인경 기자] 도시공유플랫폼과 NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 31,310 전일가 69,800 2021.08.26 13:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "NHN, 2분기 바닥으로 하반기 개선세 보일 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일엔에이치엔, 피앤피시큐어 증권 전량 처분 결정 close 이 26일 경기 성남시 고등동에 위치한 한국형 무인편의점 'AISS Go(아이스고)24'에서 정부가 동네 슈퍼들을 대상으로 추진중인 '소상공인 경험형 스마트 마켓 서비스'와 관련한 전략적 제휴 협약식을 가졌다.

소상공인 경험형 스마트 마켓은 중소벤처기업부 산하 소상공인시장진흥공단이 올해부터 5년간 전국의 동네 슈퍼 4000곳을 스마트슈퍼로 바꾸는 사업이다. 주로 가족 단위로 운영되는 골목 슈퍼에 24시간 무인 판매가 가능한 스마트 기술을 접목, 인력 절감은 물론 매출 증대에 기여하게 된다.

양사는 앞으로 소상공인용 무인매장 솔루션 플랫폼을 구축해 소상공인에게 최적화된 서비스를 제공할 계획이다.

NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 31,310 전일가 69,800 2021.08.26 13:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "NHN, 2분기 바닥으로 하반기 개선세 보일 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일엔에이치엔, 피앤피시큐어 증권 전량 처분 결정 close 은 특히 소상공인 경험형 마켓에 ▲얼굴 인식을 통한 매장 출입 인증 ▲AI 주류자판기의 성인 인증에 NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 31,310 전일가 69,800 2021.08.26 13:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "NHN, 2분기 바닥으로 하반기 개선세 보일 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일엔에이치엔, 피앤피시큐어 증권 전량 처분 결정 close 얼굴인식 기술 연동 ▲얼굴 인식을 통한 운세정보 서비스 ▲페이코 모바일 간편결제 연동 ▲소상공인 스마트 무인매장 창업 모델 등을 단계별로 접목한다.

도시공유플랫폼과 NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 31,310 전일가 69,800 2021.08.26 13:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "NHN, 2분기 바닥으로 하반기 개선세 보일 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일엔에이치엔, 피앤피시큐어 증권 전량 처분 결정 close 는 또 성남 판교테크노밸리의 유스페이스 상가에 개점할 한국형 무인편의점 'AISS Go 24' 2호점을 시작으로 협력 사업을 본격화하기로 했다.

도시공유플랫폼 박진석 대표는 " NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 31,310 전일가 69,800 2021.08.26 13:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "NHN, 2분기 바닥으로 하반기 개선세 보일 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일엔에이치엔, 피앤피시큐어 증권 전량 처분 결정 close 과의 사업 협력으로 정부가 추진중인 골목점포 디지털화 사업에 NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 31,310 전일가 69,800 2021.08.26 13:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "NHN, 2분기 바닥으로 하반기 개선세 보일 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일엔에이치엔, 피앤피시큐어 증권 전량 처분 결정 close 의 다양한 디지털 기술과 콘텐츠를 적용하게 돼 사업 속도를 낼 수 있게 됐다"고 기대했다.

NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 31,310 전일가 69,800 2021.08.26 13:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "NHN, 2분기 바닥으로 하반기 개선세 보일 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일엔에이치엔, 피앤피시큐어 증권 전량 처분 결정 close 의 박근한 AI사업본부장은 "이번 협약을 계기로 NHN NHN 181710 | 코스피 증권정보 현재가 70,000 전일대비 200 등락률 +0.29% 거래량 31,310 전일가 69,800 2021.08.26 13:20 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "NHN, 2분기 바닥으로 하반기 개선세 보일 것"[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일엔에이치엔, 피앤피시큐어 증권 전량 처분 결정 close 의 모든 기술과 콘텐츠를 자영업자의 매장에 적용해 소상공인과 함께 상생하는 사회공헌에 최선을 다하겠다"고 말했다.

