[아시아경제 임혜선 기자] 질병관리청은 26일 들어오는 아프가니스탄인 391명 가운데 인천공항에서 코로나19 검사를 받은 후 '음성'으로 확인된 사람만 충북 진천의 생활시설로 이동한다고 25일 밝혔다.

질병청은 이날 아프간인과 그 가족의 입국 후 방역 계획을 담은 참고자료를 통해 이 같이 밝혔다. 질병청은 "아프간인은 입국 후 인천공항에서 PCR 검사를 시행하고, 검사 결과 확인 시까지 임시생활시설에 대기하면서 결과를 확인한 후 진천 시설로 이동할 것"이라며 "진천 시설에서는 7일 차 검사, 격리 해제 전 검사를 받게 된다"고 전했다. 이어 "무증상·경증인 경우에는 생활치료센터에서, 중증인 경우에는 의료기관에서 치료를 받게 된다"고 덧붙였다.

아프간인 391명은 26일 오전 군 수송기편으로 한국에 도착한다.

