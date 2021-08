전북도, 남북교류협력 단계별 추진 모색

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 25일 ‘2021년 전라북도 남북교류협력위원회’를 개최하고, 남북교류협력사업 사전승인 공모 신청과 관련한 논의를 가졌다고 밝혔다.

이날 회의를 통해 전북도는 강점과 특성을 살린 교류협력사업을 선정하고, 통일부 공모 등을 통해 남북교류 재개시 단계별로 사업을 추진하겠다는 방침을 세웠다.

남북교류협력사업 사전승인 공모는 지자체가 직접 북한과 공동으로 추진하는 남북교류협력사업을 대상으로 하는데, 사전승인 요건 충족시 북한 관련 합의서 추후 보완을 조건으로 통일부에서 사업승인을 한다.

이에 앞서 전북도는 남북교류협력법 개정으로 지자체가 주체적으로 남북교류협력사업을 추진할 수 있게 됨에 따라, 남북교류 직접추진을 위해 통일부로부터 지난 3월 ‘전라북도 대북지원사업자 지정’을 받은 바 있다.

또한 내년 조례개정을 통해 지난해 말까지 조성된 남북교류기금의 존속기한을 2027년까지 연장해 전라북도의 지속가능한 남북교류협력 추진 기반을 강화해 나가기로 했다.

우범기 도 정무부지사는 “경색된 남북관계와 코로나 상황 등으로 실질적 교류가 불가능한 상황이지만 통일부의 지방자치단체 남북교류협력사업 공모에 적극 대응하겠다”고 말했다.

