[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 클레오 출신 채은정이 완벽한 비키니 자태를 과시했다.

최근 채은정은 자신의 인스타그램에 "달려 달려"라는 글과 함께 동영상을 게재했다. 영상 속 채은정은 검은색 비키니를 입고 해변을 거닐고 있다.

군살없이 건강미가 느껴지는 비키니 자태에 "언니 넘 이쁨" "매력적이세요" 등 팬들도 반응했다.

한편 채은정은 1999년 클레오 1집 앨범 '클레오'로 데뷔했다. 최근에는 TV조선 예능 '미스트롯2'에 출연했으며, 웹드라마에도 출연한 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr