동서식품, '오레오 오즈' 인기에 '오색멜로·레드·허니' 확대 출시

[아시아경제 이승진 기자] 간편한 한 끼 식사로 시리얼을 찾는 소비자가 늘며 동서식품의 포스트 ‘오레오 오즈’가 인기를 끌고 있다.

동서식품의 시리얼 브랜드 ‘포스트’의 대표 제품 오레오 오즈는 오레오 쿠키와 비슷한 맛의 오즈링에 바삭한 식감과 부드러운 마시멜로의 조화가 특징이다. 어린 시절의 추억을 찾는 어른들부터 먹는 재미에 반한 어린이들까지 남녀노소로부터 사랑을 받고 있다.

동서식품은 오레오 오즈의 인기에 힘입어 ‘포스트 오즈’ 시리얼 시리즈로 ‘오레오 오즈 오색멜로’ ‘오레오 오즈 레드’ ‘허니 오즈’ 등 다양한 제품을 함께 선보이고 있다. 지난달 출시한 오레오 오즈 오색멜로는 달콤하고 바삭한 초코맛 시리얼 ‘오즈링’에 다섯가지 색의 마시멜로를 더한 한정판이다. 기존의 하얀 마시멜로와 함께 비트레드, 심황, 스피룰리나 등 천연 색소를 입힌 빨강·노랑·파랑·초록색 마시멜로를 담아 보는 재미까지 더했다.

오레오 오즈 레드는 딸기의 풍미를 더했다. 딸기 과즙으로 만든 레드 슈가비츠가 박혀 있는 초코 쿠키 오즈링에 바삭한 식감의 딸기향 캔디 타입 마시멜로가 함께 담겼다. 허니 오즈는 오곡과 식이섬유, 아카시아 벌꿀이 조화를 이뤄 맛과 건강을 동시에 잡았다. 치커리에서 추출한 식이섬유와 63가지의 품질검사를 거친 동서벌꿀이 함유돼 더욱 달콤하게 즐길 수 있다.

