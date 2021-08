청년내일채움공제 만기금 수령자 10만명 넘어…1인당 1600만원

[세종=아시아경제 문채석 기자] 청년이 중소기업에 취업해 2년간 일정 금액을 적립하면 목돈을 마련할 수 있도록 지원하는 청년내일채움공제 만기금을 탄 이가 10만명을 돌파했다.

25일 고용노동부에 따르면 청년내일채움공제 만기금 수령자(누적 기준)는 지난달 말 기준으로 10만3683명으로 집계됐다. 2016년 7월 청년내일채움공제 사업을 시작한 지 5년 만에 만기금 수령자가 10만명을 넘은 것이다.

1인당 만기금 수령액은 약 1600만원이었다. 이는 만기금 수령자가 적립한 금액의 5.3배에 달하는 규모다.

청년내일채움공제는 중소기업 입장에서 청년 인재의 장기근속을 유도하는 효과가 있다. 청년내일채움공제 가입자의 2년 이상 근속 비율은 67.3%로, 일반 중소기업 재직 청년(33.0%)의 2배였다.

고용부와 중소벤처기업진흥공단은 이날 오후 정부세종청사에서 청년내일채움공제 출범 5주년과 만기금 수령자 10만명 돌파 기념식을 개최했다.

박화진 고용부 차관은 이 자리에서 "청년내일채움공제를 통해 중소기업은 청년 인재 채용을 늘려 사업을 키워나가고 청년들은 장기 근속하며 경력을 개발하는 등 긍정적인 성과가 나타나고 있다"고 평가했다.

