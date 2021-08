[골프토픽] LPGA "뷰익상하이 취소"…"WGC시리즈 HSBC챔피언스는?"

[아시아경제 노우래 기자] ○…10월 중국에서 계획된 남녀 프로골프 대회가 취소됐다.

미국여자프로골프(LPGA)투어는 25일(한국시간) "10월14일부터 중국 상하이에서 열릴 예정이던 뷰익LPGA상하이를 취소했다"고 발표했다. 코로나19으로 인한 여행 제한에 따른 조치다. 지난해에 이어 2년 연속 불발이다. 중국 대회 다음 일정인 BMW레이디스챔피언십(한국), 토토재팬클래식(일본)은 정상적으로 개최할 것으로 알려졌다. BMW레이디스챔피언십은 10월21일 부산에서 개막한다.

AP는 "10월28일 중국 상하이에서 열리는 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 HSBC챔피언스가 취소됐다"고 익명의 관계자 2명의 말을 인용해 보도했다. 아직 공식 발표는 이뤄지지 않은 상황이다. 10월14일부터 한국에서 예정된 미국프로골프(PGA)투어 더CJ컵은 개최지를 이미 미국 네바다주 라스베이거스로 옮겼다. 10월21일 일본에서 막을 올리는 조조챔피언십은 현지에서 치른다는 계획이다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr