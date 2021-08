바이든, "8월31일 아프간 철군시한 유지...빨리 끝내는게 좋다"

"주둔 연장시 테러 위협 커져"

탈레반도 철군시한 지키라고 압박

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 주요 동맹국들의 아프가니스탄 철군시한 연장 요청에도 기존 철군시한인 8월31일을 고수하겠다고 밝혔다. 철군시한 연장시 탈레반의 압력은 물론 카불공항에 대한 각종 테러단체들의 공격이 집중돼 오히려 대피인력들의 안전이 위협될 수 있다고 지적했다. 그러나 미 정치권 내에서도 철군시한 연장 요구가 쇄도하고 있어 향후 입장이 번복될 가능성도 제기되고 있다.

24일(현지시간) 바이든 대통령은 백악관에서 주요7개국(G7) 화상 정상회의 후 가진 기자회견에서 "8월31일 철군시한까지 대피작전을 완료하는 것을 목표로 하고 있다"며 "빨리 마무리 할수록 좋다"고 밝혔다. 앞서 바이든 대통령은 G7 정상회의에서도 동맹국들에 기존 철군시한을 고수하겠다고 못박았다.

바이든 대통령은 "주둔기간이 길어질수록 아프가니스탄 내 이슬람국가(IS)계열 테러리스트들의 공격위험이 심각하게 증가한다"며 "IS-K라 불리는 테러리스트들이 현재 카불공항 내 미군과 동맹군, 무고한 민간인을 공격 표적으로 삼고있다"고 강조했다. 앞서 미 국방부도 바이든 대통령에게 테러 위협 우려를 전달하면서 철군시한 고수를 권한 것으로 알려졌다.

바이든 대통령은 "다만 국방부와 국무부에 비상계획이 필요할 경우 일정을 조정할 수 있도록 요청했다"며 급변 상황이 발생하면 철군일정이 다소 조정될 수 있는 여지는 남겼다.

한편 이날 탈레반은 미국과 서방을 향해 철군시한을 지키라고 다시금 압박했다. 아프가니스탄 현지 언론인 톨로뉴스에 따르면 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 이날 가진 기자회견에서 "미국과 서방국가들은 주둔군 철군시한인 8월31일을 반드시 지켜야할 것"이라며 "외국 국적자의 카불공항 출입은 계속해서 허용할 것이지만, 아프간 현지인들의 출입은 통제할 것"이라며 "미국과 서방국가들은 엔지니어와 의사 등 아프간 내 숙련된 인력들을 유출시키선 안된다"고 강조했다.

