바이든·탈레반 "철군 기한 예정대로"‥CIA·탈레반 비밀회동서 연장 논의 한 듯

G7 정상회의 미군 철군 시한 연장 논의했지만 합의 실패

바이든, 예정대로 이달 31일 철군 및 대피 완료 강조

탈레반도 31일 시한 엄수 요구

백악관 대변인, 시한 연장 필요성 인정

미국과 탈레반 비밀 회동에서 합의 가능성

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 주요 7개국(G7) 정상들의 반대에도 불구하고 이달 말까지 예정된 아프가니스탄 철군과 민간인 대피 작업을 예정대로 종료하겠다고 밝혔다. 다만 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 아프간 수도 카불을 방문해 탈레반과 대화에 나선만큼 미국의 입장이 달라질 가능성도 배제할 수 없는 상황이다.

백악관은 24일(현지시간) 바이든 대통령인 주요 7개국(G7) 화상 정상회의에서 아프간 철수 상황에 대해 말하면서 철군과 대피 일정을 계획대로 마무리하겠다는 입장을 밝혔다고 전했다.

탈레반이 예상외로 조기에 카불을 점령하며 미국의 철군 및 대피 계획에 상당한 차질이 우려되고 있음에도 기존 입장을 유지한 것이다

바이든 대통령은 8월31일까지 임무 완수가 대피자들의 공항 진입에 대한 탈레반의 협조에 달려 있음을 분명히 했다.

AP통신에 따르면 이날 G7 회의에서 영국과 프랑스는 대피 시한 연장을 주장했지만 바이든 대통령이 반대해 시한 연장 합의를 도출하지 못한 것으로 알려졌다.

미국은 물론 탈레반 측도 외국군 철수와 민간인 대피 시한 연장을 부인하고 있다. 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 이날 기자회견에서 바이든 행정부가 이달 말로 정한 기한까지 모든 철수를 완료해야 한다고 밝혔다.

다만 바이든 대통령이 국방부와 국무부에 시간표를 조정하기 위한 비상계획을 요청했다고 말한 것으로 알려진 점은 철군과 대피 시한 연장 가능성을 열어 놓은 것으로 해석된다.

미국 측도 아프간 탈출을 희망하는 민간인들이 탈레반의 방해로 공항 도착이 어렵다는 상황을 인식하고 있다. 젠 사키 백악관 대변인도 이날 정례 브리핑에서 "자격을 갖춘 민간인들에 언제 어떻게 카불 공항에 도착할 것인지 연락하고 있다"라면서 "철군에 필요한 추가 시간이 필요할 수 있다"라고 인정했다.

미국과 탈레반이 비밀 회동을 했다는 점은 변화의 가능성도 남기고 있다.

미 언론에 따르면 윌리엄 번스 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 탈레반의 실질적 지도자로 평가 받는 압둘 가니 바라다르와 전격 비밀회동을 했다. 탈레반이 아프간을 장악한 뒤 양측의 최고위급이 대면해 현 상황에 대한 논의를 한 것이다.

CNN방송은 번스 국장의 카불행이 조 바이든 대통령의 지시에 따른 것이며 미군 철수 시한과 관련된 논의가 중점적으로 이뤄졌을 것이라고 관측했다.

