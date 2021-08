[아시아경제 이민지 기자] 지스마트글로벌 지스마트글로벌 114570 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 620 2021.08.24 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일지스마트글로벌, 신주발생금지 가처분 소송 제기 거래소 "지스트글로벌, 상장폐지 관련 이의신청서 접수" close 은 반기 검토(감사)의견 부적정 등 사실확인(자본잠식률 100분의 50이상 또는 자기자본 10억원 미만 포함) 결과 현대회계법인으로부터 ‘의견거절’을 받았다고 24일 공시했다.

감사인 측은 회사 경영진으로부터 주석과 감사절차 실시에 필요한 각종 자료를 제공받지 못했으며 중요한 감사범위 제한으로 인해 회계감사기준에서 요구하고 있는 중요한 제반 감사절차를 수행하지 못했다고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr