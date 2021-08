국립소방연구원, 한전KDN과 'AI 인원계수 시스템' 공동연구 업무협약

건축물 내부 구조대상 인원 계수시스템 공동연구

[아시아경제 임철영 기자] 소방청 국립소방연구원이 한전KDN과 24일 업무협약을 체결하고 화재 현장 인명구조활동 지원을 위한 ‘AI기반 인원계수 시스템’을 공동연구 하기로 했다고 25일 밝혔다.

한전KDN에서 현재 개발하고 있는 AI기반 인원계수 시스템은 객체인식 기술을 활용해 시설물 내부에 체류 중인 인원을 실시간으로 모니터링 할 수 있는 시스템이다.

그간 건축물 화재현장에 출동한 소방대원은 건물주 등 관계인의 진술과 소방활동 정보카드를 통해 대략적인 건축물 내 수용인원을 파악한다. 그러나 건축물 내부의 구조대상자 위치와 정확한 인원 수를 파악하는데 한계가 있어 내부 인명검색에 많은 구조인력과 시간이 필요했다.

이번 협약으로 화재 건축물의 실내 연기 특성과 피난자 특성을 적용·개선해 건축물 내부 구조대상자의 위치와 인원 수를 파악, 신속한 인명구조가 가능해질 전망이다.

이창섭 국립소방연구원장은 “ICT전문 공기업인 한전KDN과 협력해 최신 정보통신 기술이 재난상황에서 국민의 생명과 재산을 지키는데 적극 활용될 수 있도록 연구해 나가겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr