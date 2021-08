[아시아경제 우수연 기자]LG전자와 마그나인터내셔널의 합작회사 LG마그나 이파워트레인이 24일 이사회를 열고 주요 경영진을 선임했다.

COO(최고운영책임자)에는 세계 3위의 자동차 부품 업체 마그나 인터내셔널 소속 아시아 지역 제품 생산과 품질 관리를 담당했던 하비에르 페레즈(Javier Perez) 상무가 선임됐다.

CFO(최고재무책임자)에는 LG전자 VS(자동차부품솔루션)사업 본부에서 회계·세무·통상 업무를 맡았던 정우일 담당이 선임됐다.

앞서 LG마그나는 지난달 1일 창립총회를 열고 대표이사에 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 1,050,078 전일가 140,500 2021.08.24 14:08 장중(20분지연) 관련기사 LG 올레드 TV, 역대 최대 출하량…LG TV 글로벌 점유율도 2분기 '최대'[특징주]LG화학, GM 볼트 리콜에 10% 급락 美바이어에 워시타워 등 극찬 받은 LG전자…2년 연속 VIP어워드 최다 수상 close VS사업본부 전기차 파워트레인 담당 정원석 상무를 선임한 바 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr