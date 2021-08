[아시아경제 공병선 기자] 아센디오 아센디오 012170 | 코스피 증권정보 현재가 2,105 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 48,731 전일가 2,105 2021.08.23 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일배터리 핵심소재 개발! “친환경” 대장 株 나왔다!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 보통주 1700만주를 발행하는 262억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정했다고 23일 공시했다.

유상증자으로 조달한 자금은 시설자금에 108억원, 운영자금에 148억원, 기타자금에 6억원이 쓰일 예정이다.

