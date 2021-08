농사의 달인 ‘경북 농업명장’ 도전할 이 없소? 안동시, 농업 권위자 발굴 나서

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 농사의 달인 ‘명장’을 찾습니다!

경북 안동시는 ‘경북 농업명장’에 도전할 안동지역 농업의 권위자를 발굴한다.

농업명장 반열에 오를 이는 읍면동 행정복지센터나 안동시청 농정과로 오는 27일까지 신청하면 된다.

경북 농업명장은 품목별 신기술 농업인을 발굴해 우수한 영농기술의 보급·확산을 목표로 하고 있다.

농업과 농촌의 선진화를 위해 추진되는 경북의 야심 찬 프로젝트로 추천 분야는 총 5개 분야이다. 식량작물, 과수·채소·화훼, 특용작물, 축산, 농산물가공 부문이며, 모두 20여개 품목이 있다.

매년 경상북도에서 2명을 선발한다. 현재 38명의 농업명장이 활동 중이다.

신청대상은 농업기술 개발 및 발전에 기여한 농업인으로 영농에 10년 이상 종사하고 해당 분야에서 3년 이상 공적이 있는 사람이다.

또 농업·농촌 발전에 공적이 있으며 타인에 자랑이 되는 사람, 명장 선정 후 1년 이상 일반농가에 선진기술지도와 본인의 경영농장을 교육장으로 개방하고 활용도 가능한 사람이다.

경북 농업명장으로 선발된 자는 도지사 인증패를 수여받으며, 1000만원의 지원금을 받아 농업명장 기술교육장, 체험장 운영 경비로 사용할 수 있다.

