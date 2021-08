홍준표 캠프, '洪 당선 가능성 별로' 김재원에 "최고위원직 사퇴" 촉구

당헌당규상 경선 중립 의무 위반

[아시아경제 이현주 기자] 홍준표 국민의힘 의원 대선 캠프가 23일 경솔한 언행에 책임을 져야 한다며 김재원 최고위원의 사퇴를 촉구했다.

홍 의원 캠프는 이날 보도자료를 내고 "정봉주 전 의원과 진행하는 프로그램에서 김 최고위원은 '(홍준표는) 당선 가능성이 별로인 것 같아', '(홍준표가 후보가 되면)큰일 나" 등 발언을 했다"며 "이는 국민의당 '대통령 후보자 선출을 위한 규정' 제6조 중앙당 당직자의 선거 결과에 영향을 미칠 수 있는 행위 금지를 위반한 것"이라고 지적했다.

여명 대변인은 "김 최고위원은 구질구질한 변명으로 일관했다. 자신의 SNS에 '편집된' 대화록을 올리면서 홍준표 후보의 오해라며 해당 방송을 삭제조치 했다고 한다"면서 "김 최고위원의 '홍준표는 당선 가능성이 없으므로 손잡기 싫고 홍준표는 윤석열을 이기면 안 된다'는 속내를 그대로 보여주고 있다"고 비판했다.

여 대변인은 "전 주군인 박근혜 대통령도 그런 식으로 보필했나"면서 "당헌당규상 경선 중립 의무를 위반한 책임을 지고 즉각 사퇴하라"고 했다.

