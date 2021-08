당국 "개학 및 휴가 후 일상 복귀로 감염 확산 우려"

[아시아경제 이춘희 기자] 방역당국이 개학 및 휴가철 종료에 따른 지역 내 감염 확산을 경고했다.

배경택 코로나19예방접종대응추진단 상황총괄반장은 23일 코로나19 정례브리핑에서 "지난주 개학 및 휴가 후 일상 복귀로 지역 내 감염 확산이 심화할 가능성이 있다"며 "개학으로 학생 간 접촉 빈도가 늘어날 것이고 최근 젊은 층 감염률 및 무증상 비율이 높은 점을 고려할 때 철저한 방역수칙 준수가 필요하다"고 당부했다.

배 단장은 이어 감염 확산을 막기 위해 학생 및 교사 등에 대해서는 "교내에서 마스크를 필수적으로 착용하고 잦은 환기 및 점검표 등을 통한 환기실적 기록 등을 철저히 해주시길 당부드린다"고 전했다.

또 휴가 복귀 상황과 관련해서는 "유증상자는 필수적으로 검사를 받고 증상이 없더라도 고속도로 휴게소, KTX역 등에 설치된 임시선별검사소에서 감염 여부를 확인하면 지역사회 내 전파를 미리 차단할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 최근 질병관리청의 예방접종증명서 발급을 사칭해 개인정보 및 금융정보를 요구하는 '스미싱' 사건이 보고되는 데 대한 주의도 전했다.

배 단장은 "질병관리청은 사전예약시스템을 통한 경우 외에는 개인정보를 일체 요구하지 않고 있다"며 "전자예방접종증명서는 본인이 직접 앱스토어 등에서 내려받아야 하며 질병관리청이 별도로 접속 주소를 보내지 않는다"고 말했다. 이어 문자 역시 "1339 또는 질병청 전화번호 등으로만 발송되며 '010'으로 시작하는 번호로는 문자를 발송하지 않는다"고 전했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr