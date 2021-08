HMM 해원노조, 파업 가결…25일 단체 사직서 제출

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 37,350 전일대비 850 등락률 -2.23% 거래량 5,458,532 전일가 38,200 2021.08.23 15:30 장마감 관련기사 HMM, '단체이직' 배수진…파업 찬반투표 진행 중HMM 해상노조, 파업 찬반투표 돌입HMM 육·해상노조, '공동 비상대책위원회' 구성 준비 close 해원연합노동조합(해상노조)은 조합원을 대상으로 진행한 쟁의 행위 관련 찬반 투표가 23일 가결됐다고 밝혔다.

23일 HMM 해상노조에 따르면 전날 정오부터 24시간 동안 전체 조합원 453명을 대상으로 진행한 쟁의행위 찬반투표에 434명이 참여해 400명(재적 대비 88.3%, 투표자 대비 92.1%)이 찬성했다.

이에 따라 HMM 해상노조는 오는 25일 단체사직서를 제출한다는 방침이다. 향후 부산항에 입항하는 선박(선박 미정)에 대해서는 집단 하선하고, 하역 및 작업인부의 PCR(유전자증폭) 검사 증서 제시 전까지 작업자의 승선을 거부할 예정이다.

아울러 스위스 국적선사인 MSC로 단체 지원서를 제출하는 방안도 열어두고 있다. 아울러 육상노조(사무직 노조)의 파업 투표 결과에 따라 공동투쟁위원회(가칭)를 구성해 준법 투쟁 등을 함께 대응한다는 방침이다.

다만 해원노조는 "사측이 전향적 안을 제시할 경우 교섭을 이어갈 의사도 있다"고 밝혔다.

앞서 해상노조는 20일 사측과의 중앙노동위원회 2차 조정이 조정 중지로 쟁의권을 확보했다. 육상노조도 앞선 19일 3차 조정 결렬로 쟁의권을 확보한 상태다.

HMM 사측은 두 노조에 임금 8% 인상과 격려금 300%, 연말 결산 이후 장려금 200% 지급하는 안을 제시했다. 이에 노조 측도 마지막 조정에서 임금 8% 인상과 격려금 800%를 제시했지만 사측이 이를 거부한 것으로 알려졌다.

전정근 해상노조 위원장은 이날 입장문을 통해 "우리는 가정을 지키고자 MSC로 이직을 위해 단체 사직서를 제출할 생각"이라며 "HMM 선원들의 호소하는 목소리에 귀 기울여 대한민국 수출입의 99.7%를 담당하는 대한민국 선원들이 얼마나 코로나 최전선에서 목숨 걸고 고군분투하고 있었는지 이번 기회에 꼭 알아주기 바란다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr